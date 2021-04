SL : L'Atlético Madrid et l'Inter quittent la Super Ligue

Dans : Super League.

L'Atlético Madrid et l'Inter ont officialisé ce mercredi midi qu'ils quittaient la Super Ligue. Ils ne sont plus que quatre à travailler sur ce projet mis en stand-by.

Après les 6 clubs de Premier League, c'est l'Inter Milan et l'Atlético Madrid qui ont fait savoir qu'ils renonçaient définitivement à cette épreuve et qu'ils quittaient le projet mené par Florentino Perez et Andrea Agnelli. Ils ne sont désormais plus que quatre clubs (FC Barcelone, Real Madrid, AC Milan et Juventus) à continuer à réfléchir sur cette Super Ligue dont la fin semble imminente.

Comunicado oficialhttps://t.co/mCSfbRXar4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2021