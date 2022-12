USA Go Home, les Pays-Bas sans pitié

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Huitième de finale

Khalifa International Stadium (Doha)

Pays-Bas bat États-Unis : 3 à 1

Buts : Depay (10e), Blind (45e+1), Dumfries (81e) pour les Pays-Bas; Wright (76e) pour les USA

Dans un match pas vraiment emballant, les Néerlandais ont logiquement dominé les États-Unis (3-1) et se qualifient pour les quarts de finale du Mondial 2022.

Premier huitième de finale de cette Coupe du monde, le choc entre les Pays-Bas et le USA avait le mérite d'être une affiche plutôt originale, mais cette dernière n'a pas réellement atteint des sommets. Il est vrai que les joueurs de Van Gaal ont vite branché la climatisation, Depay ouvrant le score après seulement dix minutes de jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est dans les ultimes secondes avant la pause que Blind doublait la mise pour les siens (2-0, 45e+1). On pensait que la messe était dite à Doha, mais sur un but chanceux, Wright réduisait le score (2-1, 76e) et relançait le suspense...pour quelques minutes. En effet, les Néerlandais marquaient un troisième but par Dumfries, totalement oublié par la défense américaine (3-1, 81e). Cette fois, le match était joué, et les Pays-Bas sont donc qualifiés pour les quarts de finale du Mondial 2022 où Memphis Depay et ses coéquipiers affronteront le vainqueur de la rencontre entre l'Argentine et l'Australie.