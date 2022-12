Un journaliste assassiné ? Il accuse le Qatar

Alors qu’il couvrait le quart de finale entre les Pays-Bas et l’Argentine (2-2, 3-4 t.a.b.) vendredi, le journaliste Grant Wahl est décédé au Qatar. L’Américain aurait été victime d’une crise cardiaque. Une version démentie par son frère, persuadé qu’il s’agit d’un meurtre lié au soutien à la communauté LGBT.

Une triste nouvelle a été relayée ce samedi. Pendant le quart de finale du Mondial 2022 entre les Pays-Bas et l’Argentine vendredi soir, le journaliste Grant Wahl est décédé à Lusail au Qatar. Selon plusieurs confrères qui couvraient également la rencontre, l’Américain de 48 ans est subitement tombé de sa chaise. Les secours l’ont ensuite pris en charge et emmené dans un hôpital proche. Mais le principal commentateur du soccer aux Etats-Unis serait mort d’une crise cardiaque.

C’est en tout cas la version donnée jusqu’à présent et qui ne convainc absolument pas le frère de la victime. En cause, un incident datant du 21 novembre dernier à Al-Rayyan. Peu de temps avant le coup d’envoi du match entre les Etats-Unis et le Pays de Galles, Grant Wahl portait un t-shirt avec un motif arc-en-ciel près du stade pour soutenir la communauté LGBT. Le journaliste avait été arrêté par les forces de l’ordre qui l’avaient ensuite libéré 25 minutes plus tard. C’est pourquoi son frère Eric Wahl se dit persuadé que cette arrestation a un lien avec ce qu’il considère comme un meurtre.

This is a video posted to the Instagram account of Eric Wahl, saying that he is Grant Wahl’s brother.



In the video, he said he is the reason Grant wore the rainbow shirt to the World Cup & that he believes Grant was killed. (Instagram: @eewahl) pic.twitter.com/krOoXuSjVc