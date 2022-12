TV : Maroc - Portugal, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Avant le grand choc entre l’équipe de France et l’Angleterre, le Portugal défiera la surprise de ce Mondial 2022, à savoir le Maroc, dans le cadre des quarts de finale.

Quelle heure pour Maroc - Portugal ?

Alors que les deux premiers qualifiés pour les demi-finales seront connus vendredi, le Portugal rêve d’être le troisième à compléter le carré d’as de cette Coupe du Monde au Qatar. Mais pour cela, le pays européen devra dominer le Maroc. Un match qui se jouera ce samedi 10 décembre à 16 heures au Al Thumama Stadium de Doha. L'arbitre sera l'Argentin Facundo Tello.



Sur quelles chaînes suivre Maroc - Portugal ?

En France, les Marocains et les Portugais sont assez nombreux. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils seront tous contents samedi après-midi, puisque cette rencontre sera proposée à tout le monde, sachant que ce Portugal - Maroc sera diffusé sur TF1 et beIN Sports 1. Sur la Une, le duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu sera aux commentaires, avec Saber Desfarges en bord terrain. Sur beIN, les commentaires seront assurés par Philippe Genin, Gregory Paisley et Medhi Benatia.

Programmation TV sur beIN SPORTS des quarts du Mondial :

France / Angleterre : Josse / Bravo pic.twitter.com/z3pyDsXQUR — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) December 8, 2022

Les compos probables de Maroc - Portugal :

Seule nation surprise de ces quarts de finale, le Maroc réalise pour l’instant un parcours sans faute. Premier de son groupe devant la Croatie, la Belgique et le Canada, le dernier représentant du football africain a ensuite réalisé l’exploit d’éliminer l’Espagne aux tirs au but en huitièmes. Un résultat historique pour le Maroc, qui espère poursuivre son aventure encore un peu. Mais pour battre le Portugal de CR7, Walid Regragui sera peut-être privé d’Aguerd, son défenseur central titulaire étant blessé à une cuisse depuis sa sortie sur blessure contre l’Espagne.

La compo probable du Maroc : Bounou - Hakimi, El-Yamiq, Saïss, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, El-Nesyri, Boufal.



Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

Sans Cristiano Ronaldo, désormais remplaçant, la Seleção das Quinas a déroulé son football face à la Suisse en huitièmes de finale (6-1). Une démonstration de force qui montre que le Portugal est un vrai outsider au trophée mondial. Mais avant d’aborder une éventuelle demie explosive contre la France, le groupe de Fernando Santos devra assurer le coup face au Maroc, sans les Parisiens Nuno Mendes ni Danilo.

La compo probable du Portugal : Diogo Costa - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - Bernardo Silva, Carvalho, Otavio - Fernandes, Ramos, Joao Félix.