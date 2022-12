TV : Maroc - Espagne, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Pour pratiquement clôturer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, le Maroc et l’Espagne s'affronteront dans un match plus ouvert que prévu.

Quelle heure pour Maroc - Espagne ?

Alors que les grosses nations du football ont fait le travail pour atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, l’Espagne est attendue au tournant face au Maroc. Une rencontre qui se jouera ce mardi 6 décembre à 16 heures à l’Education City Stadium d’Al Rayyan au Qatar. L’arbitre sera l’Argentin Fernando Rapallini.

🔲 ÁRBITRO | El colegiado argentino Fernando Rapallini pitará el partido de octavos ante Marruecos.



➡️ El colegiado, de 44 años, ha arbitrado ya el encuentro del combinado africano frente a Croacia en esta misma fase final.



ℹ️ https://t.co/KC0cqpKmfQ#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/wWZ8euLmwv — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 4, 2022

Sur quelle chaîne suivre Maroc - Espagne ?

Si la plupart des matchs de la phase finale de la Coupe du Monde sont disponibles au plus grand nombre, ce ne sera pas le cas de cette rencontre entre l’Espagne et le Maroc. Puisque cette rencontre sera diffusée uniquement sur l’antenne de beIN SPORTS 1. Au grand dam des supporters marocains et espagnols, tous très nombreux en France, qui n’auront donc pas la chance de voir le match en clair sur TF1.

Les compos probables de Maroc - Espagne :

Dernier représentant du football africain dans cette Coupe du Monde, le Maroc rêve d’allonger son parcours mondial. Toujours invaincu et sorti leader du Groupe F, devant la Croatie, la Belgique et le Canada, le groupe de Walid Regragui jouera le coup à fond contre l’Espagne, un pays outsider de ce Mondial. Pour cela, le sélectionneur comptera sur une équipe au complet.

La compo probable du Maroc : Bono - Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Amrabat, Sabiri, Ounahi - Boufal, En Nesyri, Ziyech.

Après avoir parfaitement débuté sa Coupe du Monde avec une impressionnante victoire 7-0 contre le Costa Rica, l’Espagne a clairement déçu par la suite, et notamment face au Japon jeudi dernier (1-2). Finalement deuxième de sa poule, la Roja de Luis Enrique va donc devoir retrouver son meilleur football pour sortir le Maroc et tenter de rejoindre les quarts de finale, avec un potentiel choc contre le Portugal à jouer.

La compo probable de l’Espagne : Simon - Alba, Laporte, Rodri, Azpilicueta - Busquets, Pedri, Gavi - Olmo, Asensio, Torres.