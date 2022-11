TV : Maroc - Croatie, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Après une première salve de matchs, la rencontre entre le Maroc et la Croatie lancera la journée du mercredi 23 novembre, qui verra aussi l’entrée en lice de l’Allemagne, de l’Espagne et de la Belgique.

Ce Maroc - Croatie ne sera pas le match le plus important de cette Coupe du Monde 2022, mais il vaudra quand même le détour vu que le dernier finaliste déchu affrontera l’une des meilleures formations du continent africain. Une rencontre qui se disputera ce mercredi 23 novembre à 11 heures au Al Bayt Stadium, à Al Khor, dans le stade du match d’ouverture.

Comme la plupart des matchs du début de journée, cette rencontre comptant pour la première journée du Groupe F sera diffusée uniquement sur beIN Sports 1. Les fans du Maroc, très nombreux en France, et de la Croatie, n’auront donc pas la chance de voir leurs équipes sur une chaîne gratuite.

Sans Amine Harit, gravement blessé à un genou lors du dernier match de l’OM, le Maroc va devoir réinventer un peu son équipe. Qualifié aux dépens du Congo en barrages, le Maroc aura à cœur de bien représenter l’Afrique dans une poule très relevée, face à la Croatie donc, mais aussi la Belgique et le Canada. Pour son premier match du Mondial 2022, le sélectionneur Walid Regragui disposera d’un groupe au complet.

La compo probable du Maroc : Bono - Attiat Allah, Aguerd, Hakimi - Jabrane, Ounahi, Ziyech, Saiss - Boufal, En Nesyri, Amallah.

Finaliste sortant de la dernière Coupe du Monde, avec une défaite contre la France en Russie, la Croatie espère faire un nouveau joli parcours lors de ce Mondial au Qatar. Pour cela, la sélection de Zlatko Dalic pourra compter sur toutes ses forces vives, malgré une génération un peu vieillissante.

