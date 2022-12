TV : Brésil - Corée du Sud, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Toujours favori de la Coupe du Monde malgré une phase de groupes mitigée, le Brésil jouera une sélection surprise, à savoir la Corée du Sud, en huitièmes de finale.

Suite à un dernier match compliqué, avec une défaite sans conséquence contre le Cameroun (0-1), le Brésil va débuter sa phase finale avec un match plutôt abordable à jouer. Premier du Groupe G, la Seleçao va affronter le second du Groupe H, la Corée du Sud, qui a réussi à devancer l’Uruguay ou le Ghana. Cette rencontre se jouera ce lundi 5 décembre à 20 heures au Stadium 974 de Doha au Qatar.

Comme tous les huitièmes de finale en soirée de ce Mondial 2022, ce Brésil - Corée du Sud sera visible par le plus grand nombre puisque ce match sera diffusé sur TF1, en plus de beIN SPORTS 1.

Au fur et à mesure des jours, le Brésil perd des éléments de son groupe. Alors que Neymar (cheville) et Danilo (cheville) sont incertains, Telles (genou), Gabriel Jesus (genou) et Alex Sandro (lésion musculaire) sont d’ores et déjà forfaits. Autant dire que Tite va devoir composer une équipe un peu expérimentale, surtout en défense, pour tenter d’aller en quarts de finale.

La compo probable du Brésil : Alisson - Dani Alves, Militao, Thiago Silva, Marquinhos - Fred, Casemiro, Paqueta - Raphinha, Richarlison, Vinicius.

