Qatar 2022 : Des matches de 100 minutes, la FIFA dément

Réagissant à des rumeurs relayées par la presse italienne, la FIFA a fermement démenti avoir l'intention de porter à 100 minutes la durée des matches à partir du prochain Mondial 2022 au Qatar.

L'info avait rapidement circulé dans toute l'Europe ce mercredi, à compter de la prochaine Coupe du Monde, les matchs dans les tournois officiels pourraient durer 100 minutes au lieu de 90 afin de lutter contre la perte de temps. Même si cela semblait incroyable, la FIFA a rapidement tenu à faire savoir que tout cela était totalement faux. « Suite à certains articles et rumeurs diffusés aujourd'hui, la FIFA souhaite clarifier qu'il n'y aura aucun changement dans les règles concernant la durée des matchs de football pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 ou toute autre compétition », a indiqué, dans un communiqué de presse, l'instance mondiale du football.

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.