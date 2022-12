Pour le successeur de Martinez, la Belgique fait appel à Twitter

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Roberto Martinez a quitté son poste de sélectionneur de la Belgique après le fiasco du Mondial. L'Union belge cherche son successeur pour maintenir la bonne dynamique des huit dernières années et peut-être enfin gagner un trophée. Elle a rendu l'offre d'emploi publique.

La Belgique trouvera t-elle son Didier Deschamps ? Après un mandat de six ans très solides à la tête des Diables Rouges, l'Espagnol Roberto Martinez a rendu les clés de la sélection à l'issue de l'élimination au premier tour de la coupe du monde 2022. Son bilan est positif tant en coulisses que sur le terrain. Il a amené les Belges au premier rang du classement FIFA et en demi-finale du Mondial 2018. Ne lui aura manqué qu'un trophée majeur pour récompenser une des plus belles générations du football mondial avec Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku.

Intéressés par la Belgique, venez postuler via Twitter !

L'Union Belge ne doit pas se rater concernant le successeur de Martinez. Avant de remporter des titres, il faut réussir à maintenir le niveau inédit de régularité des Diables Rouges sur les 10 dernières années. Pour avoir le plus de possibilités dans sa manche, les dirigeants du football belge ouvrent leur offre d'emploi au monde entier via les réseaux sociaux. Celle-ci est rédigée en français et en néerlandais (les deux principales langues du pays) ainsi qu'en anglais. Les prétendants au poste doivent y répondre par mail avant le 10 janvier 2023. Le but non dissimulé est de ramener le meilleur entraîneur disponible au monde, les détails de l'offre viennent vite le confirmer.

« Notre nouvel entraîneur fédéral est résolument ambitieux et dispose de l'expérience internationale nécessaire au top niveau mondial, de connaissances et d'idées tactiques ainsi que des compétences personnelles adéquates. Nous recherchons un serial winner ayant une expérience en matière de gestion de joueurs du top mondial. Le nouvel entraîneur fédéral sait comment se concentrer sur la création d'un groupe soudé et comment intégrer de jeunes joueurs. Il est un expert tactique qui appuie ses choix sur des données, des technologies et des paramètres objectifs et utilise l'expertise sportive et la structure de l'URBSFA. Il sait comment remporter des trophées dans des compétitions de renommée mondiale. Le nouvel entraîneur fédéral est un ambassadeur du football belge, il contribue à promouvoir les valeurs de l'URBSFA et est disponible à temps plein », est-il indiqué. De quoi tenter de bousculer les favoris au poste : Louis Van Gaal, Philippe Clément, Thierry Henry ou encore Hervé Renard.