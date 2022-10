Pendant le Mondial, Haaland va changer de sport

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Bien qu'il soit l'un des meilleurs joueurs au monde, Erling Haaland ne participe pas à la Coupe du monde au Qatar. La faute à une sélection norvégienne pas assez armée pour décrocher une qualification. Le cyborg sait néanmoins ce qu'il va faire durant le mondial.

S'il y a un joueur qui impressionne depuis le début de saison, c'est bien Erling Haaland. L'attaquant vedette de Manchester City empile les buts en Angleterre et bat déjà de nombreux records, quelques mois après son arrivée outre-Manche. Mais à partir du 20 novembre, la Coupe du monde au Qatar sera lancée et le joueur de 22 ans devra regarder ses coéquipiers Citizens devant sa télé. Forcément, pendant un mois sans jouer avec le club anglais, Erling Haaland va sûrement tout faire pour se maintenir en forme et être encore plus performant lorsque les joueurs internationaux feront leur retour en club. Pep Guardiola a d'ailleurs une pépite idée de ce que va faire Haaland pendant son temps libre.

Haaland golfeur pendant la coupe du monde ?

« Je suis sûr qu'il aimerait être à la Coupe du monde et peut-être qu'il sera à la prochaine ou à l'Euro. Cette fois, je pense qu'il ira à Marbella, il y a une maison, il jouera au golf. J'espère qu'il ne boira pas ou ne mangera pas beaucoup et qu'il reviendra en forme » a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et Manchester City. L'ancien coach du Barça imagine qu'à l'image d'un Gareth Bale grand fan de golf, Haaland partira en Espagne dans son domicile familial à Marbella pour jouer avec la petite balle blanche. L'entraîneur de 51 ans espère néanmoins que le natif de Leeds n'en profitera pas pour faire des écarts et qu'il maintiendra sa forme physique déjà très développée. Haaland essayera probablement de qualifier son pays pour la prochaine Coupe du monde, ce qui n'est plus arrivé depuis 1998, en France avec un beau parcours jusqu'en huitième de finale de la Norvège.