Neymar fait venir sa fiancée au Qatar, le Brésil s'excite

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Touché à la cheville, Neymar n'a pas joué contre la Suisse et il devait également renoncer au match contre le Cameroun. Mais la star brésilienne a reçu une bonne nouvelle, sa fiancée actuelle est arrivée au Qatar.

Tandis que tout le Brésil se demande si Neymar n’a pas attrapé le covid, puisque l’on a appris mardi qu’en plus de son souci à la cheville, la star de la Seleçao avait de la fièvre et qu'il n'était pas le seul dans ce cas dans la délégation, la presse de son pays fait ses choux gras sur le fait que Jessica Turini vient de poser ses valises dans l’hôtel où sont installées les femmes des footballeurs brésiliens. Mannequin réputée, Jessica Turini est présentée depuis quelques mois comme la dernière conquête en date de Neymar, on l’a notamment souvent vu à Paris et pas uniquement pour la Fashion Week, puisque c’est lors d’une fête privée au domicile du joueur que leur liaison aurait débuté. Et son arrivée dimanche a rapidement été relayée dans les médias qui suivent l’équipe du Brésil, Leo Dias, journaliste pour Metropoles, précisant que la jeune femme serait très proche des autres compagnes des footballeurs de la Seleçao.

La fiancée de Neymar est là, le Brésil ne pardonne pas

Jogo difícil, mas era importante ganhar.

Parabéns equipe, primeiro passo dado…

Faltam 6 💙💚💛🇧🇷 pic.twitter.com/vNQXljRz3e — Neymar Jr (@neymarjr) November 25, 2022

Cette information est diversement appréciée au Brésil, où l’on souhaite que la formation de Tite se focalise uniquement sur le football et rien d’autre, sachant que dans le passé on a souvent reproché aux joueurs brésiliens de ne pas avoir toujours été exemplaires. Et pour Neymar c’est encore pire, car si la quête d’un titre mondial obsède le public brésilien, le numéro 10 de la Seleçao a vu son image se détériorer depuis les élections et le retour au pouvoir de Lula. Désormais, certains journalistes ne se privent plus d’attaquer le joueur du PSG suite à son soutien à Jair Bolsonaro. « Neymar n’est pas le seul qui défend l'extrême droite au sein de cette sélection (...) Même sans Neymar, je ne peux pas défendre cette équipe », a lancé en direct sur Análise da Notícia, Milly Lacombe, consultante d'UOL durant ce Mondial 2022 au Qatar.