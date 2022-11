Neymar définitivement forfait, le Brésil ne pleure pas

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Blessé à la cheville lors du match entre le Brésil et la Serbie, Neymar tente de rassurer les supporters brésiliens. Mais forcément, les fans de la Seleçao ne veulent pas paniquer et cherchent des signes positifs.

La Seleçao a brillamment entamé son Mondial 2022 grâce à une probante victoire face à une formation serbe qui a longtemps tenu avant de craquer en seconde période, Richarlison faisant craquer l’équipe européenne. Mais évidemment, c’est l’état de la cheville de Neymar qui est le sujet de préoccupation de tout le Brésil, ce qu’a bien compris le joueur du Paris Saint-Germain. Alors que l’on annonce un retour possible de Ney pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, le numéro 10 a diffusé samedi soir sur Instagram des photos de sa cheville encore bien enflée, malgré des soins intensifs et un staff médical entièrement à sa disposition. Le joueur paraît avoir confiance concernant un retour rapide, mais dans la presse brésilienne, on commence déjà à se pencher sur l’historique de la Seleçao sans Neymar durant ces dernières années, histoire de savoir ce que cela pourrait donner si la star devait déclarer forfait plus longtemps.

Le Brésil peut gagner même sans Neymar

Dans les colonnes de O Globo, le puissant quotidien brésilien, on évoque les performances à attendre de l’équipe nationale sans Neymar, et cela sans même attendre qui Tite choisira pour venir remplacer le numéro 10 contre la Suisse et le Cameroun, les deux prochains adversaires du Brésil avant les huitièmes de finale. Depuis l’élimination de la Seleçao lors du Mondial en Russie, Neymar a raté 19 matchs avec son pays, et le Brésil a gagné à 85% de ses rencontres lorsqu’il était sur le terrain, et 73% lorsqu’il était absent. Plus étonnement, le Brésil a gagné la Copa America 2019 sans Neymar et l’a perdu en 2022 avec lui sur le terrain. Des statistiques qui veulent relativiser une éventuelle absence de longue durée de l'attaquant, même si personne ne peut nier que l'équipe sud-américaine a tout à gagner à pouvoir compter sur le joueur du PSG, qui s'était préparé spécialement pour ce rendez-vous, mais est vraiment poissard.