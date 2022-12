Mondial 2022 : Lionel Messi fait scandale au Qatar

Dans : Mondial 2022.

Après le quart de finale ultra-tendu entre l’Argentine et les Pays-Bas (2-2, 4-3 tab), Lionel Messi a un peu terni son image en insultant un adversaire en direct à la télévision. Et d'autres choses ont choqué.

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2022 entre l’Argentine et les Pays-Bas va rester dans les annales du foot pour de nombreuses raisons. Déjà parce qu’avant la victoire de l'Albiceleste aux tirs au but, le scénario du match a été complètement fou. Mais aussi parce que les acteurs de la rencontre se sont livrés une véritable bataille sur le terrain de Lusail. Il faut dire que l’arbitre espagnol Mateu Lahoz a eu du mal à tenir les joueurs en place, avec 16 cartons jaunes distribués, à cause notamment d’un début de bagarre générale après un vilain geste de Leandro Paredes.

Messi vs Van Gaal, les Néerlandais n’ont pas aimé

« Tu regardes quoi imbécile ? Casse-toi imbécile ! ».



Messi s'énerve contre le double buteur neerlandais Wout Weghorst en direct à la tv argentine.

Lors de ce match, Lionel Messi n’a pas non plus été en reste en termes de chambrage. Vu que lors de son but sur penalty, La Pulga a célébré en mettant ses mains sur les oreilles en direction de Louis Van Gaal, le sélectionneur néerlandais qui l’avait critiqué avant la rencontre. Après la qualification de l'Argentine, Messi est même revenu à la charge en glissant quelques mots acides à l’entraîneur batave. Ce qui n’a pas vraiment plu aux joueurs néerlandais, qui ont alors provoqué Messi au retour dans les vestiaires. Parmi les chambreurs, le double buteur Wout Weghorst s’en est pris à Messi, qui lui a donné le change en direct à la télévision argentine. « Qu’est-ce que tu regardes, imbécile ? Casse-toi imbécile ! », avait alors lancé l’attaquant du PSG en direction du buteur de Besiktas.

« C'était très décevant »

Messi à Weghorst : “Qu'est-ce que tu regardes, idiot ? Va-t'en idiot”



Une attaque étonnante de la part de Messi qui a choqué Weghorst. « J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur de football, mais il m'a giflé et n'a pas voulu me parler. Mon espagnol n'est pas très bon, mais il m'a dit quelques mots pas très respectueux à emporter avec moi. C'était très décevant de sa part, en tant que personne », a lancé, dans un entretien accordé à Tigo Sports, l’attaquant néerlandais, dans ce qui sera l'un des points noirs de cette rencontre captivante, avec l'attitude peu glorieuse de nombreux joueurs. Y compris néerlandais, puisque ces derniers sont allés provoqués les tireurs de pénalty argentins pendant la séance, et que la fin de match a été le théâtre de plusieurs empoignades.