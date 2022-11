Mondial 2022 : La France affrontera la Pologne !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Malgré sa défaite face à la Tunisie (0-1), la France s'est classée première de son groupe, ce qui lui permet donc d'affronter le deuxième du groupe où l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite se disputaient les deux tickets pour les huitièmes de finale du Mondial. Et dans un scénario totalement incroyable, c'est l'Argentine qui a pris le premier billet en battant la Pologne (2-0), laissant ses trois adversaires en découdre pour se placer sur la route des champions du monde en titre. Malgré sa victoire contre l'Arabe Saoudite (2-1), et une égalité de points avec la Pologne, le Mexique s'incline à la différence de buts après avoir pensé jusqu'au bout pouvoir réussir à se qualifier. Le match France-Pologne aura donc lieu ce dimanche 4 décembre à 16 heures, et sur ce que l'on a vu de la Pologne lors de ce premier tour, les joueurs de Didier Deschamps seront les grands favoris. Et cela même si ce Mondial 2022 a déjà connu son lot de surprises.