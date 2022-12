Marquinhos agressé, sa femme doit intervenir

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Après sa tentative manquée dans la séance de tirs au but, Marquinhos a contribué à l’élimination du Brésil contre la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b.) en quarts de finale du Mondial 2022. Le défenseur central n’échappe pas aux critiques sévères, d’où la réaction de sa femme Carol Cabrino pour le soutenir.

La tristesse du Brésil est au moins à la hauteur de ses ambitions dans cette Coupe du monde. Annoncée grande favorite de la compétition, la Seleção a chuté contre la Croatie en quarts de finale, provoquant notamment la détresse d’un Neymar inconsolable au coup de sifflet final. Le meneur de jeu se dit « psychologiquement détruit » par cet échec. « C'est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a fait rester paralysé pendant 10 minutes et peu après je suis tombé en larmes sans m'arrêter, a-t-il confié. Ça va faire mal pendant longtemps. »

Marquinhos aura du mal à s'en remettre

Autant dire que Marquinhos ne se sent pas mieux. Le défenseur central, déjà malheureux sur le but égalisateur de la Croatie, puisqu’il contre la frappe de Bruno Petkovic à la 117e minute, a en plus raté son penalty pendant la séance de tirs au but. Le capitaine du Paris Saint-Germain n’est pas épargné par les critiques depuis vendredi soir. C’est pourquoi sa femme, présente au stade avec leurs enfants, a tenu à lui envoyer un message de soutien sur Instagram.

« Comme je suis fière de ce gars, a réagi Carol Cabrino. Il n’y a que moi qui le connaisse pour savoir comment il doit se sentir au fond de sa poitrine pour ce qu’il s’est passé. Et combien de fierté et de respect j'ai pour toute sa carrière ! Ce n'est pas étonnant que nous soyons là ! Tu es géant ! Je t'ai déjà dit tout ce que je pense maintenant, non ? Maintenant je viens le mettre ici parce que je suis fière de toi. C'est le football. Passons à autre chose ! Ta famille sera toujours à tes côtés ! Tout ira bien tu te relèveras. Et moi, je suis là. » Marquinhos aura besoin de ce soutien pour relever la tête au Paris Saint-Germain.