Lionel Messi banni du Mexique, ça promet pour le Mondial 2026

Les Mexicains s'estiment trahis par Lionel Messi. Non pas pour le but que la Pulga leur a inscrit au Mondial mais pour une séquence d'après-match où on le voit repousser un maillot mexicain du pied. Après les menaces du boxeur Canelo Alvarez, c'est le parlement qui s'en mêle.

Lionel Messi bientôt persona non grata au Mexique ? On peut se le demander après le match Argentine-Mexique en coupe du monde. Ce jour-là, Messi a fait mal au peuple mexicain avec un but et une passe décisive mais surtout pour son attitude supposée après la rencontre. Des images prises dans le vestiaire argentin le montrent en train de repousser du pied un maillot mexicain situé au sol. Un geste anodin voire involontaire mais qui a ému les supporters d'El Tri. A commencer par le boxeur Canelo Alvarez, lequel a menacé la Pulga de lui taper dessus « s'il le rencontrait dans la rue. »

Lionel Messi, interdit d'entrée au Mexique ?

L'affaire prend désormais une tournure plus politique et plus sérieuse. Membre de la chambre des députés mexicains, Maria Clemente Garcia Moreno a été choquée du « mépris » et du « manque de respect » du joueur du PSG envers le maillot mexicain. Cette députée travaille activement pour que le gouvernement prenne une décision forte contre Lionel Messi. Elle a transmis les demandes du Parlement à ce sujet, lequel demande ni plus ni moins que l'interdiction de territoire pour la star argentine. Pour mémoire, le Mexique accueillera le Mondial 2026 avec le Canada et le Etats-Unis, alors que le septuple Ballon d'Or devrait stopper sa carrière internationale d'ici là.

La diputada mexicana, María Clemente pidió que declaren a Messi persona no grata en México JSJAJSJSJSJ

No pueden ser tan culo rotos man pic.twitter.com/2R2nEIvJyH — ElBuni (@therealbuni) December 6, 2022

« La Chambre des députés de l'honorable Congrès de l'Union exhorte respectueusement le ministère des Affaires étrangères à publier la déclaration correspondante afin de déclarer persona non grata sur le territoire des États-Unis mexicains au citoyen de nationalité argentine et espagnole, Lionel Andres Messi Cuccitini, en raison de son mépris manifeste et de son manque de respect envers le Mexique lors de la Coupe du monde de la Fédération internationale de football association (FIFA) le samedi 26 novembre 2022 », indique le document légal transmis au gouvernement mené par le Président de la République Andrés Manuel Lopez Obrador. Une affaire diplomatique complexe entre le Mexique et l'Argentine qui vient affecter quelque peu la grande popularité de Messi en Amérique Latine.