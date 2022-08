Le Qatar se fait un cadeau et change les dates du Mondial

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques semaines seulement aura lieu la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une Coupe du monde déjà pas mal décriée...

L'équipe de France remettra en jeu son titre mondial à partir du mois de novembre prochain au Qatar. Une période de l'année nouvelle pour un événement de cette ampleur. Le pays du Moyen-Orient aura la lourde tâche de se montrer à la hauteur de l'organisation d'une Coupe du monde. Et il faudra faire avec les scandales. Que ce soit du côté des Droits de l'homme, des droits des homosexuels ou encore des ouvriers décédés sur les chantiers, le Qatar subit de nombreuses attaques. Mais le Qatar veut les faire taire. Ces dernières heures, alors que la Coupe du monde devait initialement débuter le 21 novembre, on a appris que cette date allait changer.

Le Qatar veut faire son show

🚨 OFFICIEL ! Le match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Qatar 🇶🇦 et l'Équateur 🇪🇨 est avancé d'un jour !



RMC indique notamment que le Mondial débutera finalement le 20 novembre par la rencontre entre le Qatar, pays hôte, et l'Equateur. A la base, la FIFA avait programmé le match entre le Sénégal et les Pays-Bas en tant que match d'ouverture de la Coupe du monde. Chose apparemment inconcevable pour le Qatar, qui a donc souhaité débuter la compétition le 20 novembre après une cérémonie d'ouverture particulièrement spectaculaire. A noter que malgré ce petit décalage de date, les autres matchs ne subiront aucune modification ou changement d'horaires. Pour rappel, la finale aura lieu le dimanche 18 décembre au Lusail Iconic Stadium. L'équipe de France débutera elle sa compétition contre l'Australie le 22 novembre prochain. Les autres rencontres auront lieu face au Danemark et la Tunisie les 26 et 30 novembre. 26 joueurs seront prochainement sélectionnés par Didier Deschamps, qui devra remettre d'aplomb son équipe après une campagne totalement ratée en Ligue des Nations. Il reste donc encore un peu de temps pour certains joueurs afin de convaincre Deschamps de miser sur eux au Qatar.