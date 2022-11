Le Ghana calme la furie coréenne !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Education City Stadium (Al Rayyan)

Ghana bat Corée du Sud : 3 à 2

Buts : Gue-Sung Cho (58e, 61e) pour la Corée du Sud; Salisu (24e), Kudus (34e, 68e) pour le Ghana

La Ghana a remporté une précieuse victoire ce lundi contre la Corée du Sud (3-2) après un match encore une fois hors du commun. Alors que Andre Ayew et ses coéquipiers pensaient avoir fait le plus en menant 2-0 à la pause, la Corée recollait au score en quelques minutes. Mais au plus fort de la domination asiatique, Kudus inscrivait le but victorieux pour le Ghana (3-2, 68e). La suite était incroyable, l'équipe coréenne se ruait sur le but ghanéen sans parvenir à égaliser malgré d'innombrables occasions, y compris pendant les douze minutes de temps additionnel. Cette victoire place le Ghana en bonne position dans la course aux huitièmes de finale, tandis que la Corée devra se passer de son entraîneur pour le prochain match, ce dernier craquant totalement et venant insulter l'arbitre après le coup de sifflet final, ce dernier ne laissant pas jouer un dernier corner.

Classement du Groupe H

1e. Portugal 3 pts (-1m)

2e. Ghana 3 pts

3e. Uruguay 1 pt

4e. Corée du Sud 1 pt