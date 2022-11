Le Cameroun champion du monde, Samuel Eto’o est très sérieux

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Cet hiver au Qatar, plusieurs sélections tenteront d’être la surprise de la Coupe du monde et nourrissent secrètement de grandes ambitions.

Le Brésil, la France ou encore l’Argentine sont parmi les favoris de cette Coupe du monde au Qatar. Mais cet hiver, plusieurs sélections espèrent secrètement créer la sensation et se hisser dans le dernier carré de la compétition. C’est par exemple le cas de l’Espagne, de retour à un très bon niveau avec Luis Enrique mais également de certaines sélections africaines. Le Cameroun nourrit par exemple de très grosses ambitions sous la houlette du président de sa fédération, Samuel Eto’o. Interrogé par le site officiel de la FIFA, l’ex-attaquant de l’Inter Milan et du FC Barcelone a indiqué que le Cameroun était tout à fait capable d’être la grosse surprise de la Coupe du monde. Et pour Samuel Eto’o, un sacre de sa sélection est possible, que vous y croyez ou non.

Eto'o vise le titre avec le Cameroun

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Eto'o (@samueletoo)

« Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas la gagner » a d’abord lancé Samuel Eto’o, dont les propos ne manqueront pas de surprendre, avant de poursuivre. « Je crois que pour gagner la Coupe du monde, il ne faut pas être des monstres ou des extraterrestres, il faut une bonne préparation, une forte mentalité et une pincée de folie. Je prends toujours l’Inter Milan comme exemple : personne au début de la saison 2009/10 ne pensait que nous pouvions gagner la Ligue des champions et Mourinho a fait quelque chose de fou, avec un groupe d’hommes et de guerriers. Je voudrais quelque chose comme ça pour le Cameroun aussi » a prévenu celui qui faisait partie de l’incroyable aventure de l’Inter Milan en Ligue des Champions en 2010. Reste maintenant à voir si le Cameroun sera capable de créer une surprise similaire à la Coupe du monde. Pour cela, il faudra déjà que la sélection africaine sorte d’un groupe très relevé avec le Brésil, la Serbie et la Suisse.