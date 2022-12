Le Brésil privé de danse, ça chambre !

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Battu par la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b.) en quarts de finale du Mondial 2022, le Brésil risque de subir pas mal de moqueries dans les prochaines heures. Notamment en cause, les fameuses danses de la Seleção qui ont fait polémique ces derniers jours.

Le Brésil ne danse plus. Annoncée favorite de cette Coupe du monde 2022, la Seleção a chuté en quarts de finale contre la Croatie ce vendredi. Les hommes de Tite se dirigeaient pourtant vers le dernier carré après l’ouverture du score de Neymar pendant la prolongation. Mais les coéquipiers du Parisien ont fini par s’incliner aux tirs au but, provocant les larmes de la star auriverde inconsolable sur la pelouse. Cette scène devrait encore susciter pas mal de moqueries sur les émotions des Brésiliens dans les grandes compétitions. D’autant que le favori était attendu au tournant à cause de la récente polémique.

Le Brésil va prendre cher

Les Brésiliens avaient en effet pris l’habitude de danser après chacun de leur but. Face à la Corée du Sud (4-1), les joueurs avaient même intégré leur sélectionneur Tite à leur danse du pigeon. Ce qui n’avait pas plu à tout le monde. « J'adore les regarder parce qu'ils sont brillants au football, mais pas quand ils dansent ou que le manager commence à danser, s’est récemment plaint Roy Keane. Ce n'est pas respectueux. C'est une question de respect. Danser après coup dans le vestiaire ou en boîte de nuit, ce n'est pas un problème. »

« Il ne faut pas danser avant d’avoir gagné »

Nouveau proverbe Croate ou Brésilien ? 🤔 — Karim Bennani (@KarimBennani_) December 9, 2022

Du coup, l’ancien milieu de Manchester United ne se gênera sûrement pas pour tacler le Brésil après cette élimination, tout comme l’a fait le journaliste Karim Bennani. « "Il ne faut pas danser avant d’avoir gagné". Nouveau proverbe Croate ou Brésilien ? », s’est moqué l'animateur de Prime Video sur Twitter, où les internautes vont forcément se déchaîner sur les Brésiliens qui avaient prévu des chorégraphies différentes pour chaque but inscrit.