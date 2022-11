Le Brésil machine à perdre, Bruno Guimaraes connait la chanson

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Cité parmi les favoris de la Coupe du monde 2022, le Brésil n’est pas à l’abri d’une nouvelle déception. Son milieu de terrain Bruno Guimarães, conscient des potentiels obstacles, préfère se montrer prudent.

Dans tous les pronostics avant le Mondial 2022, le Brésil apparaît parmi les principaux favoris. Difficile d’oublier la Seleção tant son groupe est composé de joueurs confirmés. Rappelons également que la sélection de Neymar a survolé les qualifications en Amérique du Sud avec 14 victoires, trois matchs nuls et aucune défaite. Tous les feux sont au vert, reconnaît Bruno Guimarães. Mais l’international brésilien se méfie d’un éventuel excès de confiance.

« Je pense que le favori se détachera sur le terrain, pas dans les journaux, a répondu le milieu de Newcastle dans L’Equipe. C'est sûr que nous, comme l'Argentine et la France, on a une bonne équipe, on joue bien en ce moment... Et quand tu portes le maillot du Brésil, tu es obligé d'assumer cette responsabilité. On a cinq Coupes du monde, c'est plus que tous les autres, donc on est toujours favoris. Mais on ne peut pas laisser cette idée entrer sur le terrain. Car là, ce sera 11 contre 11 et si on ne joue pas très bien, on va perdre, c'est sûr. »

Guimarães prévient ses coéquipiers

« Qu'est-ce qui peut nous arrêter ? C'est une bonne question ! (Rires.) Le plus important, c'est de ne surtout pas penser à tout ça sur le terrain, a conseillé l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Si on arrive avec la grosse tête, ça va faire très mal. Donc il faut qu'on joue avec le ballon, on a toutes les qualités pour ça. Nos adversaires vont nous attendre, en essayant de bien défendre pour placer des contres, donc on a la responsabilité de jouer, de se créer des occasions, de dominer. » Systématiquement désigné favori, le Brésil n’a plus remporté le Mondial depuis 20 ans.