Le Brésil fait sauter le verrou suisse et se qualifie pour les 8es !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Stadium 974 (Doha)

Brésil bat Suisse : 1 à 0

But : Casemiro (83e) pour le Brésil

En l'absence de Neymar, qui continuait à se soigner pendant le match, le Brésil a mis beaucoup de temps pour faire sauter le coffre-fort suisse. Pendant très longtemps, on a pensé que la Seleçao n'allait pas trouver la faille, un but de Vinicius Jr étant refusé suite à un hors-jeu de Richarlison (64e) repéré par la VAR. Mais sur un service de Rodrygo, Casemiro, d'une frappe géniale, trompait Sommer et donnait un avantage mérité au Brésil (1-0, 83e). Grâce à cette victoire, le Brésil est désormais qualifié pour les huitièmes de finale de ce Mondial 2022, c'est le deuxième pays à déjà avoir son ticket après la France. De son côté, la Suisse jouera son avenir dans cette Coupe du Monde contre la Serbie.

Classement du Groupe G

1e. Brésil 6 pts

2e. Suisse 3 pts

3e. Cameroun 1 pt

4e. Serbie 1 pt