La FIFA rend dingue l'Algérie

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Le recours déposé par la Fédération algérienne de football suite au match contre le Cameroun auprès de la FIFA a été étudié le jeudi 21 avril. Mais l'instance mondiale du foot prend son temps et n'a pas encore rendu son avis.

Les jours qui passent rendent de plus en plus improbable le rêve secret de millions de fans de l’équipe d’Algérie, à savoir que le match qualificatif pour le Mondial 2022 contre le Cameroun soit rejoué, et le passage cette semaine devant une commission disciplinaire de la FIFA constitue donc le dernier petit espoir. Jeudi, le recours déposé par la FAF (Fédération algérienne de Football) a donc été étudié de près, l’instance algérienne estimant que Bakary Gassama, l’arbitre du match, avait clairement fait un usage de la VAR à géométrie variable, et toujours dans le sens du Cameroun. Les heures ont passé, et la FIFA n’a pas communiqué sur ce sujet, et vendredi toujours aucune nouvelle en provenance de Suisse. De quoi évidemment mettre sous tension, les supporters des Fennecs, ces derniers étant décidés à avoir une réponse rapide de la part de la FIFA. Cependant, si le dossier d’Algérie-Cameroun a bien été étudié, personne n’a dit que la réponse serait fulgurante. De quoi laisser craindre un autre souci pour l’Algérie.

L'Algérie n'a aucune crainte sur le fait que la FIFA s'expliquera

Y’a vraiment des gens qui pensent que la FIFA va faire rejouer Algerie - Cameroun ?

Les amis faut passer à la suite — Bilal Achour-tani (@BilalAchourTani) April 21, 2022

S’exprimant sur ce sujet très sensible, Charaf-Eddine Amara, président démissionnaire de la Fédération algérienne de football, a calmé tout le monde. « Je ne peux rien dire de plus à ce sujet, car l’affaire n’est plus entre nos mains. Mais entre celles de qui de droit. La seule précision que je peux apporter à ce sujet, c’est le fait que personne n’a dit que le verdict sera rendu le 21 avril courant, même si selon une précédente annonce, l’affaire devait être étudiée ce jour-là. Une chose est sûre : la Fifa traite toutes les affaires qui atterrissent sur son bureau, toutes, sans exception. Donc, la plainte de l’Algérie sera entendue, et étudiée, et ça au moins, je peux l’assurer », a indiqué le patron du football algérien. Dans le même temps, le responsable de la communication de la FAF a lui expliqué qu'il attendait une réponse « d’ici quelques jours », alors que des rumeurs affirment que la FIFA pourrait finalement sanctionner...l'Algérie pour certains incidents à la fin du match contre le Cameroun.