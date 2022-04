Les Algériens débarquent à la FIFA, gros coup de pression

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Alors que l’Algérie attend toujours une réponse par rapport au recours déposé auprès de la FIFA après sa défaite en barrages de la Coupe du Monde face au Cameroun en mars dernier, des supporters de Fennecs ont fait une manifestation.

Les Algériens n’ont toujours pas digéré la non-qualification de leur nation pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Il y a un mois, la fédération algérienne déposait un recours devant la FIFA pour un « arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match » du Gambien Bakary Gassama lors du revers contre le Cameroun de Karl Toko-Ekambi (1-2). Depuis, la sélection de Djamel Belmadi, qui réclame un replay de ce match, n’a toujours pas eu de réponse. Pour faire pression sur les instances mondiales, quelques supporters algériens ont donc décidé de manifester devant le siège de la FIFA à Zurich en Suisse. Tout cela avec l’objectif de faire avancer les choses. Ce qui a plus ou moins marché, vu que l’Algérie sera bientôt fixée sur son sort.

#CAMEROUN_ALGERIE: MANIFESTATIONS DES SUPPORTERS ALGERIENS DEVANT LE SIEGE DE LA FIFA



Ils se sont #rassemblés pour la 2e fois en 2 semaines, devant le siège de la FIFA à #Zurich ce mercredi 20 avril, avec des #masques à l'image de Samuel Eto’o et de l’arbitre Bakary Gassama. pic.twitter.com/4cP2zXrgZz — 237Lions.com (@237lions) April 21, 2022

Les Algériens ne lâchent pas l’affaire

Au cours des dernières heures, des dirigeants de la FIFA se sont effectivement réunis pour évoquer ce dossier brûlant. Si le verdict va donc bientôt tomber, la fédération algérienne devra encore patienter. Surtout qu’elle avait aussi saisi la Commission d’arbitrage de la FIFA, « conformément aux recommandations de ses conseils juridiques ». En effet, « le dossier de réclamation introduit s’appuie sur un argumentaire et des considérations techniques liées à l’arbitrage qui nécessitent un examen de la part d’une structure spécialisée ». Pour appuyer sa demande, l’Algérie a dénoncé les deux buts refusés à Islam Slimani pour un hors-jeu et une main, mais aussi deux penalties non-sifflés sur Rachid Ghezzal ou Youcef Belaïli. Quoi qu’il en soit, l’Algérie a quand même très peu de chances d’avoir gain de cause. Et après la défaite sur le terrain, les Fennecs pourraient donc également perdre devant la justice.