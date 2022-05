La FIFA insensible, l'Algérie va abandonner son recours !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Selon les informations de RMC Sport, la fédération algérienne de football aurait retiré sa plainte auprès de la FIFA concernant Bakary Gassama. En effet, elle n'aurait pas convaincu la FIFA de remettre en cause le résultat du match Algérie-Cameroun pour le mondial 2022.

One, two, three, cette fois-ci c'est fini ! L'Algérie a sans doute dit adieu à une participation au Mondial 2022 au Qatar. Après la défaite lors du barrage retour à domicile face au Cameroun, fin mars, les Algériens ont crié au scandale au sujet de l'arbitrage de Bakary Gassama. Le Gambien était, selon eux, coupable de fautes grossières et répétées qui ont précipité l'élimination des Fennecs. Dans la foulée, la fédération algérienne a déposé une plainte auprès de la FIFA pour contester le résultat de la rencontre et sa conséquence, la qualification du Cameroun pour le Qatar. Mais, ces dernières heures, les supporters algériens ont déchanté.

Les arguments algériens n'ont pas convaincu la FIFA

En effet, dans la soirée de vendredi, la fédération algérienne de football (FAF) a publié un communiqué dans lequel on lisait entre les lignes un échec de son recours auprès de la FIFA. L'instance mondiale avait envoyé une lettre à l'Algérie avec une communication en ce sens. « Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres 'vidéo', conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage », était-il noté.

🔴 La plainte de l'Algérie contre l'arbitrage du match perdu contre le Cameroun, lors des éliminatoires africains pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, aurait été rejetée par la FIFA, selon une communication de la fédération algérienne. — RMC Sport (@RMCsport) May 7, 2022

Et, ce samedi, RMC Sport a été beaucoup plus clair. La FIFA va bel et bien refuser le recours algérien. Les arguments de la fédération n'ayant pas convaincu de la nécessité de rejouer le match ou de revenir sur le résultat. Cela vient confirmer le fait que vendredi la FAF avait retiré sa plainte auprès de la FIFA. Elle se contentera des explications de la commission d'arbitrage de l'instance mondiale pour le match Algérie-Cameroun. Cependant, cela ne consolera pas les supporters algériens qui espéraient encore un renversement de situation dans ce dossier, ils étaient encore quelques centaines à manifester devant le siège de la FIFA, au cours de la semaine. Mais, c'est acté, l'Algérie ne verra pas le Qatar en novembre prochain.