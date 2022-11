L’Iran surprend le Pays de Galles !

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Coupe du monde 2022

Stade Ahmad bin Ali Stadium

L'Iran bat le Pays de Galles 2-0

Buts pour l'Iran : Cheshmi (90e+8), Rezaeian (90e+11)

Expulsion : Hennessey (86e) pour le Pays de Galles

Surclassé par l’Angleterre (6-2) lors de son premier match, l’Iran a bien réagi en battant le Pays de Galles (2-0). Un résultat logique tant les Iraniens ont dominé cette rencontre. Les Gallois, toujours décevants après le nul contre les Etats-Unis (1-1), auraient pu concéder l’ouverture du score dès le quart d’heure de jeu, mais la VAR annulait la réalisation de Gholizadeh pour un hors-jeu.

La domination iranienne était encore plus évidente en deuxième période. Et cette fois, c’est le poteau qui sauvait le Pays de Galles à deux reprises sur la même action ! Finalement, l’Iran était récompensé après l’expulsion du gardien gallois Hennessey (86e). Dans le temps additionnel, Cheshmi (1-0, 90e+8) puis Rezaeian (2-0, 90e+11) punissaient le Pays de Galles et offraient une réelle chance de qualification aux Iraniens dans le groupe B de l'Angleterre.