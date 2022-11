L’Equateur bluffant et mal payé contre les Pays-Bas

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Coupe du monde

Stade international de Khalifa

Les Pays-Bas et l'Equateur font match nul 1-1

But pour les Pays-Bas : Gakpo (6e)

But pour l'Equateur : Valencia (49e)

Après la victoire contre le Sénégal (2-0) lundi, les Pays-Bas n’ont obtenu qu’un match nul face à l’Equateur (1-1) ce vendredi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Néerlandais s’en sortent bien. Car outre le missile de Gakpo (1-0, 6e) pour lancer la rencontre, les Oranje n’étaient absolument pas dangereux.

Ce sont les Equatoriens qui animaient la partie, à l’image du but d’Estupiñan, refusé pour un hors-jeu juste avant la pause. L’avertissement n’a pas suffi aux Pays-Bas, rejoints au score après la réalisation signée Valencia (1-1, 49e), et qui auraient pu s’incliner si la barre n’avait pas repoussé la tentative de Plata ! Avec ce match nul, les deux équipes partagent la tête du groupe A devant le Sénégal et le Qatar, officiellement éliminé.