L'arbitre de Belgique-Canada enflamme Twitter

Janny Sikazwe, l'arbitre zambien de Belgique-Canada a été très critiqué sur les réseaux sociaux pendant et après la rencontre. Ses décisions n'ont pas été comprises des Canadiens, qui l'accusent de penaltys non sifflés. Tout cela alors que l'officiel a déjà un passif lourd.

La Belgique a réalisé un vrai hold-up ce mercredi soir face au Canada. Les Belges ont gagné 1-0 alors que les Canadiens ont dominé la majeure partie des débats. Une frustration d'autant plus forte que l'arbitre Janny Sikazwe n'a pas été irréprochable selon les supporters canadiens. Les critiques à son égard ont été nombreuses sur les réseaux sociaux où on estime qu'il a fait pencher la balance en faveur des Diables Rouges. On lui reproche de ne pas avoir sifflé plusieurs penaltys en faveur des Canucks : A la 13e minute, Eustaquio a été fauché dans la surface par Vertonghen mais l'arbitre avait sifflé hors-jeu. La passe venait pourtant de Hazard. Ensuite, Witsel avait fait valser Hoilett sur un duel. L'arbitre n'a rien signalé et n'a pas été voir la VAR. De quoi faire enrager sur Twitter.

« Au moins 4 pénaltys non sifflés pour le Canada, la Belgique a acheté ce match », « Là c'était indiscutable. Le plus grand vol de cette coupe du monde pour le moment... », pouvait-on lire sur les différents posts. Certains ont rappelé que l'arbitre du match était celui qui avait arrêté le match Tunisie-Mali cinq minutes avant la fin du temps réglementaire à la dernière CAN. M.Sikazwe est aussi poursuivi pour des accusations de corruption sur un match de Ligue des champions de la CAF. Pas une preuve en soi mais une interrogation : pourquoi a t-il été nommé pour un match d'une telle importance ?