L’Allemagne et le Danemark out, leur haine anti-Qatar se paie cash

Cette Coupe du monde 2022 au Qatar a déjà donné quelques surprises de taille. Parmi elles, l'élimination dès la phase de poules de l'Allemagne, de la Belgique et du Danemark.

La Coupe du monde est toujours une compétition difficile et particulière. Toujours, des surprises ont lieu et des équipes dites favorites prennent la porte plus tôt que prévu. Cela a été le cas lors de ce Mondial au Qatar. La Belgique, l'Allemagne et le Danemark ont été sorties dès la phase de poules. Un cataclysme, surtout pour les champions du monde 2014, qui n'avaient également pas passé les poules en 2018. Pour ne rien arranger à leur parcours chaotique, l'Allemagne et le Danemark ont été charriés après avoir passé du temps à manifester publiquement certaines idées politiques à l'encontre du Qatar. Pour certains observateurs, ces deux nations auraient sûrement dû plus se concentrer sur le football. C'est notamment l'avis d'Arsène Wenger.

Wenger agacé par certains comportements

Lors d'une conférence de presse du groupe d'études techniques de la FIFA, l'ancien coach d'Arsenal n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Quand vous jouez une Coupe du monde, vous savez que vous ne devez pas perdre le premier match. Il y a des équipes qui ont de l'expérience, qui ont eu des résultats dans les précédents tournois, comme la France, l'Angleterre, le Brésil, qui ont gagné leur premier match. Et il y a aussi les équipes qui étaient prêtes mentalement, qui étaient décidées à se concentrer sur la compétition et pas sur des manifestations politiques. Les équipes défendent plus dans l'axe et c'est plus ouvert sur les ailes. Cela donne un rôle important aux joueurs de couloirs », a notamment indiqué Arsène Wenger, pas tellement triste d'avoir vu le parcours de l'Allemagne et du Danemark s'arrêter si tôt. Les réponses côté allemand et danois pourraient aussi être salées à l'encontre d'Arsène Wenger. Ce dernier est désormais un ardent défenseur de la FIFA quoi qu'il en coûte, en témoigne sa volonté de faire passer le projet de la Coupe du monde tous les deux ans.