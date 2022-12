L'Algérie soutient le Maroc, tous contre la France !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

A quelques heures de la demi-finale du Mondial entre la France et le Maroc, les Lions de l'Atlas peuvent compter sur le soutien de leurs voisins algériens. Nonobstant des soucis politiques entre les deux pays, battre les Tricolores est l'objectif.

Même si la Coupe du monde est d’abord et surtout un événement sportif, il est clair que de nombreux facteurs politiques s’invitent actuellement au Qatar. Sans même parler des menaces de boycott contre le pays organisateur de ce Mondial. Et le déluge de réactions engendrées par le coup porté par Samuel Eto’o à un youtubeur algérien a montré que le continent africain était toujours prêt à en découdre sur certains sujet. Alors, au moment où l’équipe nationale du Maroc va tenter de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, on peut se demander si tout le Magreb sera ben derrière les joueurs de Walid Regragui au moment du coup d’envoi contre la France. Et on pense notamment à l’Algérie, qui n’a toujours pas digéré de rater ce rendez-vous au Qatar. Pour Hamza Rahmani, journaliste de RMC d’origine marocaine, même si l’histoire entre l’Algérie et le Maroc est compliquée, l’union sacrée sera là pour défier la France.

L'Algérie veut que le Maroc batte la France et aille en finale

A l’occasion d’un début avec Daniel Riolo et Stéphane Guy sur l’After, Hamza Rahmani a affiché la couleur. « Sincèrement, la grande majorité des Algériens est derrière le Maroc. Il y a la politique, et puis il y a les peuples (…) On voit des choses virulentes sur Twitter, mais comme Daniel Riolo en a fait l’amère expérience, Twitter c’est pas la vie. Oui il y a des tensions entre l’Algérie et le Maroc sur le plan politique, mais je peux vous garantir que sur place en Algérie il y a une réelle joie qui s’est manifestée de manière assez forte suite à la qualification du Maroc face à l’Espagne. Mais lors de la victoire de l’Algérie à l’occasion de la CAN 2019 et de la qualification pour les huitièmes de finale du Mondial 2014, ça a été aussi célébré au Maroc. Comme cette qualification du Maroc a aussi été fêtée en Tunisie et un peu partout en Afrique (...) En France on ne supporte pas la Belgique, l’Espagne, et peut-être encore moins l’Italie et l’Allemagne, mais l’Europe, à l’exception de la première Coupe du Monde, a toujours eu plus de pays engagés que les autres continents et notamment que l'Afrique (4 pays européens, 7 pays sud-américains, les Etats-Unis et le Canada lors du Mondial 1930). L’Afrique n'a que 5 qualifiés actuellement », fait remarquer le journaliste, qui n'est donc pas surpris que le peuple algérien, contrairement ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, soutienne le Maroc face à la France. Et cela bien évidemment sans parler des relations complexes entre notre pays et l'Algérie.