Jamel Debbouze accusé d’avoir magouillé contre l’Algérie

Par Eric Bethsy

Après les déclarations polémiques du sélectionneur Djamel Belmadi, qui accuse l’arbitre Bakary Gassama suite à l’élimination de l’Algérie en barrages du Mondial 2022, l’affaire prend une drôle ampleur. Un journaliste algérien va même jusqu’à dénoncer l’intervention de l’humoriste Jamel Debbouze !

Un mois plus tard, l’Algérie a encore du mal à digérer son élimination en barrages de la Coupe du monde 2022. Les Fennecs s’étaient inclinés face au Cameroun (1-0, 1-2 a.p.) au terme d’un scénario complètement fou, et d’un match retour marqué par des décisions contestées. Le sélectionneur Djamel Belmadi a en effet accusé l’arbitre Bakary Gassama dans des propos assez ahurissants. « La force des hommes et d'un peuple, c'est de se relever », réagissait le technicien la semaine dernière.

Le dérapage de Belmadi

« Mais nous ne laisserons jamais plus deux ou trois personnes conspirer contre notre pays, plus jamais un arbitre mettre à mal notre pays, annonçait le coach de l’Algérie. Je n'ai pas aimé voir l'arbitre le lendemain confortablement assis dans nos salons à l'aéroport boire un café et manger un mille-feuille. Je lui ai vidé mon sac et je l'ai recroisé en Turquie et je lui ai dit qui il était encore ! Quand on va en Afrique, on n'a pas souvent de traitement de faveur. Il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça... Je ne dis pas qu'il faut le tuer mais il ne faut pas le laisser tranquille. »

Depuis, on assiste à une véritable affaire Gassama. La polémique a pris une ampleur inattendue et incite certains à lancer des rumeurs farfelues. Un journaliste algérien a en effet trouvé le moyen d’impliquer Jamel Debbouze dans cette histoire, en accusant l’humoriste d’avoir joué les intermédiaires afin de provoquer l’élimination des Fennecs. « Au Maroc, il y a un intermédiaire qui est Jamel Debbouze. Celui-là même, Jamel Debbouze l'humoriste, a insisté le chroniqueur sur un plateau télé. C'est un intermédiaire. Oui, Jamel Debbouze a servi d'intermédiaire dans l'affaire Gassama. »

En plein ramadan sur l’une des chaînes algériennes les plus influentes du pays, les présentateurs accusent le Maroc et Jamal Debbouze d’être responsable de la non qualification de l’Algérie en Coupe du monde. pic.twitter.com/Kotz1Br8Bm — MM (@MoorishMovement) April 29, 2022

« Ecoutez, si l'affaire était si simple, la FIFA aurait déjà pris une décision depuis longtemps. C'est quoi le rapport avec Jamel Debbouze ? Ecoute, il fait les beaux jours du Maroc. Le Marrakech du rire, ce n'est pas moi qui l'organise. Ecoute, le gars côtoie le Roi, il côtoie Fouzi Lekjaa (Président de la Fédération marocaine de football, ndlr), il est influent, il vit à Paris... Bakary Gassama a des relations en France, a tenté d’expliquer le journaliste. Moi je ne suis pas spécialiste dans les questions d'arbitrage, mais on a beaucoup de preuves. » Rassurez-vous, personne n’a compris le raisonnement, pas même ses confrères sur le plateau.