Un arbitrage scandaleux, le Mondial donné à l’Argentine, les accusations tombent

Par Guillaume Conte

L'arbitrage de Szymon Marciniak lors de cette finale a beaucoup étonné et pas qu'en France. Le règlement n'a pas été appliqué à de nombreuses reprises, à chaque fois à l'avantage de l'Argentine de Lionel Messi.

L’équipe de France a perdu la finale de la Coupe du monde 2022 aux tirs au but face à l’Argentine dans un match complètement fou. Il faut bien le reconnaître, pendant longtemps, il n’y a eu qu’une seule équipe sur le terrain et l’Albiceleste aurait pu l’emporter au terme des 90 minutes sans un réveil brutal de Kylian Mbappé. La suite de la rencontre fut plus folle et cela s’est donc joué à rien au final.

Le but de Di Maria non valable ?

23h45, 611e faute argentine. Monsieur Marciniak est formel : la prochaine fois, c’est jaune ! — Alexandre Aflalo (@aflaalex) December 18, 2022

Mais pendant et après le match, l’arbitrage de Szymon Marciniak a beaucoup étonné, et pas qu’en France. L’officiel polonais a non seulement sifflé un pénalty litigieux pour l’Argentine, mais cela reste une décision qui lui est propre. Par contre, l’oubli d’une faute sur Mbappé à l’origine du but de Di Maria, et qui aurait pu provoquer son annulation, a surpris les observateurs. Journaliste renommé en Angleterre, Duncan Castles a estimé qu’un but non valable avait donc été marqué par l’Argentine. « L’arbitre a ignoré l’une des nombreuses fautes de Romero en première période. Son block sur Mbappé alors que l’attaquant français entrait dans la surface. Sur le ballon récupéré, l’Argentine marque le 2-0 », a souligné le journaliste, qui ne comprend pas pourquoi la VAR n’est pas revenue sur cette action de Romero, qui ne joue clairement pas le ballon, même si Mbappé a peut-être le tort de ne pas tomber.

Referee ignores one of Cristian Romero’s many first-half fouls (this one a block on Kylian Mbappe as the France forward takes the ball into the penalty area).

Argentina take possession of the ball and score on the counterattack to make it 2-0.#ARGFRA #FIFAWorldCup — Duncan Castles (@DuncanCastles) December 18, 2022

Autre problème, Szymon Marciniak a clairement fait le jeu des Argentins en laissant faire en toute impunité, l’anti jeu, le gain de temps, et les fautes sur contre-attaques. Messi s’y est mis également, mais les tirages de maillot sur Coman, Thuram, Tchouaméni et Mbappé pour empêcher les attaques rapides françaises n’ont pas été sanctionnés, y compris pour Acuna qui avait déjà été averti. Cela a été une nouvelle fois souligné par des journalistes, et là encore pas forcément des Français. « C’est le pire arbitre de l’histoire des finales de Coupe du monde », annonce l’Espagnol Miguel Gonzalez du média ESPN, qui fait notamment référence à un contre à 3 contre 2 de la France pour Coman, interrompu par un coup de sifflet de Szymon Marciniak qui a coupé l’avantage sans donner le moindre carton non plus.

Le règlement non appliqué pour Otamendi

De quoi faire naitre chez certains des théories sur la volonté du Qatar de voir son ambassadeur, Lionel Messi, soulever absolument la dernière Coupe du monde de son histoire. L’Argentine a en effet bénéficié de 6 pénaltys en 7 matchs, et les arbitres se sont déjà penchés dessus pour souligner que très peu étaient indiscutables. Les propos de Gianni Infantino, qui assurait que ce serait une injustice de voir Messi ne pas rempoter de Coupe du monde dans sa finale, résonnent forcément dans quelques esprits touchés par la déception, mais qui permettent de poser des questions sur l’arbitrage complaisant avec les Argentins de M. Marciniak ce dimanche. La preuve, le Polonais a reçu une note de 3,5/10 sur le site spécialisé sur l’arbitrage Archivovar, rappelant que le règlement n’avait pas été respecté à de nombreuses reprises, notamment sur la faute comme dernier défenseur d’Otamendi sur Kolo Muani, qui n’a pas débouché sur le moindre carton en dehors du pénalty. Des faits simples d’application du règlement et royalement ignorés en finale de Coupe du monde, ce qui interroge tout de même.