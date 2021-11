Ibrahimovic agresse Azpilicueta, il paie un prix XXL !

Battue par l'Espagne dimanche soir, la Suède jouera les barrages pour essayer de disputer le Mondial. Mais Zlatan Ibrahimovic sera suspendu pour le match aller suite à un geste insensé.

La Roja a bataillé dur pour s’imposer face à une équipe suédoise accrocheuse, mais pas vraiment dangereuse. Avec cette victoire, la formation espagnole a désormais son ticket pour le Qatar dans la poche, tandis que la Suède devra passer par les barrages. Pour cette double confrontation à venir en mars 2022, les jaunes devront se passer de Zlatan Ibrahimovic lequel a été averti dans le temps additionnel pour un geste dément sur Cesar Azpilicueta, prenant son deuxième carton jaune en moins de dix matchs. Du côté de Luis Enrique et de son staff, on se demande encore comment le buteur suédois a réussi à échapper à une expulsion, le coup donné par Ibrahimovic à l'ancien joueur de l'OM étant d'une brutalité totale et gratuite.

Zlatan floors Azpilicueta with “dark arts”! 😲



Ibrahimovic escaped punishment during the game but has since been banned from the first leg of Sweden’s World Cup play-off tie... pic.twitter.com/7YmEUK8l6i