Guerre ou pas, Gareth Bale sera sans pitié avec l'Ukraine

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Le Pays de Galles et l'Ukraine s'affronteront ce dimanche (18h) pour le 13e et dernier ticket européen qualificatif pour le Mondial 2022 au Qatar. Un match forcément spécial.

L’Ukraine est à 90 minutes de donner un peu de bonheur à une population qui depuis trois mois vit le drame qu’est la guerre déclenchée par la Russie. En effet, après avoir battu l’Écosse, la formation d’Oleksandr Petrakov rêve de renverser le Pays de Galles ce dimanche à Cardiff et ainsi se qualifier pour le Mondial au Qatar. Nombreux sont ceux qui rêvent de voir l’Ukraine être de la fête en fin d’année, mais avant cela il lui faudra venir à bout d’une formation galloise qui n’a pas l’intention de rater une si belle occasion de jouer la Coupe du Monde, surtout devant son public. Interrogé avant cette « finale », Gareth Bale a été clair, s’il est évidemment sensible à la situation en Ukraine, le joueur désormais libre, puisqu’il a officialisé son départ du Real Madrid, sera sans pitié et n’aura aucun état d’âme au moment d’affronter la sélection ukrainienne.

Gareth Bale veut aller au Mondial, tant pis pour l'Ukraine

Gareth Bale sait que si pas mal de monde souhaite la victoire de l’Ukraine, il a bien l’intention de ne pas permettre à cette histoire de se terminer comme dans un rêve. « Si nous serons l’équipe la plus impopulaire du monde si on élimine l'Ukraine? Peu importe, on sera l'équipe la plus populaire dans le stade de Cardiff, c'est tout ce qui compte. On sait qu'il se passe des choses horribles en Ukraine, on se sent mal depuis le début de la guerre, même si on ne peut pas faire grand-chose. Nos cœurs sont avec les enfants et les familles sur place. Mais, le seul enjeu, ce sera le football. C'est un match de football, on veut juste le gagner et participer à la Coupe du Monde, c’est simple », prévient la superstar de l’équipe du Pays de Galles, histoire de démontrer sa motivation et celle de ses coéquipiers.