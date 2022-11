CdM : Cristiano Ronaldo est un menteur, la technologie est formelle

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo pensait avoir ouvert le score face à l’Uruguay lundi soir mais en réalité, le but a été inscrit par Bruno Fernandes.

Plutôt séduisant durant ce premier tour de la Coupe du monde, le Portugal a validé lundi soir son ticket pour les 8es de finale en battant l’Uruguay (2-0). Sur le but de l’ouverture du score, Bruno Fernandes a centré en direction de Cristiano Ronaldo et le ballon s’est logé au fond des buts uruguayens. Sur le coup, CR7 a célébré le but et tous les joueurs portugais sont venus le féliciter mais très vite, la FIFA a accordé ce but à Bruno Fernandes car sur les ralentis, impossible de voir avec exactitude si Cristiano Ronaldo a touché le ballon. Après la victoire portugaise lundi soir, Alexi Lalas, ancien joueur et aujourd'hui consultant pour Fox Soccer confiait que le but devait revenir à Ronaldo. « J’étais avec Piers Morgan et il a dit que Cristiano lui avait envoyé un texto depuis le vestiaire, disant qu'il croyait que le ballon avait touché sa tête » a-t-il lancé.

Cristiano Ronaldo n'a pas touché le ballon sur le but

Il semblerait toutefois que le coup de bluff de Cristiano Ronaldo n’ait pas fonctionné avec la FIFA. Et pour cause, à en croire les informations obtenues par The Athletic, Adidas a confirmé que sa technologie du capteur dans le ballon a permis de prouver que Cristiano Ronaldo n’avait pas touché le ballon après le centre de Bruno Fernandes sur le but de l’ouverture du score du Portugal. Une preuve technologique qui devrait mettre fin au débat et qui va donc conforter le premier choix de la FIFA d’accorder le but portugais au milieu de terrain de Manchester United plutôt qu’à CR7. C’est donc un doublé pour Bruno Fernandes et au contraire, un match sans but pour Cristiano Ronaldo, lequel avait en revanche marqué le but de l’ouverture du score contre le Ghana lors du premier match du Portugal à la Coupe du monde 2022 au Qatar.