France-Tunisie, la Marseillaise copieusement sifflée

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mauvaise surprise pour l'équipe de France avant le début du match contre la Tunisie ce mercredi au Qatar. En effet, au moment des hymnes, une partie des spectateurs a sifflé la Marseillaise.

On ne sait pas s'il s'agit de supporters de la Tunisie, ou d'autres personnes présentes à l'Education City Stadium pour assister au match entre l'équipe de France et celle de Tunisie, mais des sifflets sont tombés des tribunes lorsque la Marseillaise a été lancée dans la sono du stade. Les joueurs tricolores n'ont pas bougé un sourcil, mais forcément cela fait tache alors que tout s'est parfaitement passé depuis le début du Mondial au Qatar. Et très vite les réseaux sociaux se sont emballés, y compris chez des supporters tunisiens scandalisés par l'attitude des fans présents à Doha.