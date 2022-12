France-Angleterre, ils crachent sur les Bleus et vont pleurer

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Le quart de finale du Mondial 2022 entre la France et l'Angleterre s'annonce palpitant. L'avenir des Bleus au Qatar se joue face à nos meilleurs ennemis, et les tabloïds anglais se lâchent contre notre équipe.

Vendredi soir, dans une vidéo devenue virale, le Sun a décidé d'ouvrir les hostilités avant le quart de finale France-Angleterre de la Coupe du Monde 2022. Le tabloïd anglais a en effet réalisé un vidéo montage réussi où l'on voit des slogans publicitaires avec les joueurs anglais s'afficher près de différents monuments de Paris et notamment la Tour d'Eiffel. « Allez les rosbifs! », « Le Roi Harry », « Au revoir les Gaulois », « Les Trois Lions rugissent », « King Kylian Kyle », les messages sont volontairement chambreurs, ce qui n'est évidemment pas une surprise, le Sun adorant ce genre de provocation, même si cette fois elle est virtuelle, car bien évidemment tout cela était un truquage, aucune projection n'ayant été faite dans les rues de la capitale française. Du côté du Qatar, tout cela a forcément été vu par l'équipe de France.

Les Anglais rêvent de détrôner la France au Mondial

Cependant, entre ce genre de campagne à Paris et tout ce qui s'est dit cette semaine dans le camp anglais, il y a un petit parfum de France-Espagne 2006, lorsque les médias espagnols avaient annoncé le départ à la retraite anticipée de Zinedine Zidane avant le match entre les deux pays lors du Mondial en Allemagne. Et finalement, la France et Zizou avaient roulé sur la Roja et renvoyé tout le monde à la maison. Pour Didier Roustan, il y a forcément un parallèle à faire entre l'attitude de ces deux rivaux des Bleus. « Quand en 2006 les Espagnols, avec Marca, avaient dit « Voilà le dernier match de Zidane », en le traitant de pépé, ils se sont fait marcher dessus et avaient pris 3-1. Mais faut voir…Après le Sun on les connaît, ce n’est pas l’équipe d’Angleterre, mais je le rappelle quand même », a lancé, avec malice, l'expérimenté journaliste sur la chaîne L'Equipe. Et même si Harry Kane et ses coéquipiers ne sont pour rien dans ces attaques anglaises, tout cela va être utilisé par la France dans sa préparation mentale.

Ancien international tricolore, Olivier Rouyer se doute que Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France vont utiliser ces images pour titiller un peu plus ses joueurs. « Les entraîneurs et les sélectionneurs se servent de ce genre de choses pour mettre en place une certaine motivation », a confié l'ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine, évoquant notamment aussi quelques papiers dans les médias anglais sur le supposé point faible des Bleus qui serait Hugo Lloris, le gardien de but de la France et de Tottenham. Les articles en question auraient été vus par le portier tricolore, histoire de le motiver un peu plus, même si clairement Lloris n'a pas besoin de cela pour briller.

It's your support that drives us on.



Ce samedi, à quelques heures de ce choc entre deux grandes nations de football, l'heure n'est plus au chambrage, mais à la réalité du terrain. Et loin de ses confrères tabloïds, la BBC se fait nettement plus prudente en évoquant ce France-Angleterre des quarts de finale du Mondial au Qatar. « C'est le test le plus difficile à ce jour pour Gareth Southgate et ses Three Lions. Comment vont-ils s’en sortir face à l’une des équipes les plus impressionnantes du tournoi jusqu'à présent ? Le match lui-même sera historique : c'est la première fois que les équipes masculines se rencontrent dans un match à élimination directe dans n'importe quelle compétition, et la première fois lors d'une Coupe du monde depuis 1982 », rappelle le média anglais, qui explique qu'il va falloir un vrai exploit pour que l'Angleterre sorte le champion du monde en titre.