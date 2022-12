Fou de rage, Cristiano Ronaldo se coupe du monde

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Hormis l'équipe de France, s'il y a un perdant dans cette Coupe du monde 2022, c'est bien Cristiano Ronaldo. Le Portugais a disputé son dernier Mondial et vient d'assister au sacre de son rival de toujours Lionel Messi. Un sacre qu'il a préféré ne pas regarder selon certaines indiscrétions.

Cristiano Ronaldo continue d'enchaîner les désillusions. Après son départ mouvementé de Manchester United, le quintuple ballon d'or a été éliminé prématurément de la Coupe du monde 2022, face au Maroc en quart de finale. Une défaite qui est synonyme de dernier match dans un Mondial pour CR7. À 37 ans, le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid (450 buts) est à un tournant de sa carrière. Cristiano Ronaldo a probablement mal vécu le dénouement de cette Coupe du monde. Outre l'élimination du Portugal, c'est l'Argentine de Lionel Messi qui a remporté la compétition. Le natif de Madère a donc assisté au sacre de son plus grand rival. En réalité, selon les informations de l'ancien joueur anglais Darren Bent, Cristiano Ronaldo n'a même pas regardé la finale et ne s'est pas intéressé au déroulement de la rencontre.

Cristiano Ronaldo est en colère après le sacre de Messi

Le consultant a dévoilé cette information sur le plateau de l'émission anglaise talkSPORT. L'ancien attaquant de Tottenham s'est ensuite exprimé sur la probable façon dont Cristiano Ronaldo a vécu la victoire de Lionel Messi. « Il est en colère, c'est tout. Je pourrais comprendre pourquoi ça dérangerait quelqu'un qui est un gagnant comme Cristiano Ronaldo en voyant Messi remporter cette Coupe du monde. Il a désactivé toutes ses mises à jour, les notifications désactivées » a déclaré l'ex-international anglais (13 sélections). Cristiano Ronaldo se concentre désormais sur son avenir et doit se trouver un nouveau club. Le buteur portugais est libre de s'engager où il le souhaite et pourrait prendre l'option de l'Arabie saoudite avec le club l'Al Nassr qui lui offre 200 millions d'euros. Une décision sera bientôt prise, mais la carrière de CR7 se termine d'autant plus mal, que celle de son rival se finit en apothéose.