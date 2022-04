Face à Belmadi, la Gambie vient en aide à Bakary Gassama

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

L'arbitrage de Bakary Gassama lors du barrage retour Algérie-Cameroun a énervé Djamel Belmadi. Aussitôt reconduit comme sélectionneur de l'Algérie, il a tenu des propos polémiques et virulents contre l'officiel. La fédération gambienne va répliquer.

Jamais une pilule n'a été aussi difficile à avaler. Un mois après la non-qualification de l'Algérie pour le mondial 2022, Djamel Belmadi ne pardonne toujours pas l'arbitrage du barrage retour face au Cameroun. Le sélectionneur des Fennecs a une dent contre l'officiel ce soir-là, le Gambien Bakary Gassama. Dans une interview pour la fédération algérienne après sa reconduction, il a d'ailleurs tenu des propos très virulents et polémiques contre M.Gassama. Des mots qui ont choqué le monde du football, notamment en Afrique où on parle déjà d'une action judiciaire menée par le Cameroun auprès de la FIFA contre l'Algérie.

La fédération gambienne vient au secours de Bakary Gassama

Cela n'a évidemment pas plu en Gambie où Bakary Gassama, arbitre expérimenté, est une personnalité publique de premier plan. La Gambia Football Federation (GFF) n'est pas décidée à en rester là et elle demande aux instances de sanctionner les abus de langage de Djamel Belmadi. Elle a publié un communiqué allant dans ce sens.

The Gambian Federation issues an official statement defending referee Bakary Gassama and demands Algerian Federation to disavow statements of coach Djamel Belmadi where he threatened Gassama

«La Fédération a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération Algérienne de Football à ce sujet, et a demandé officiellement à la FIFA et à la CAF d'ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires à l'encontre de l'entraîneur principal de l'équipe nationale algérienne de football M. Djamel Belmadi. [...] Sur la base de ce qui précède, nous avons également demandé à la fédération algérienne de faire une déclaration publique condamnant les actions de M. Belmadi et toutes les attaques verbales contre M. Gassama par des Algériens et de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher leurs fonctionnaires et leurs ressortissants de faire d'autres remarques négatives et menaces contre la personne de M. Gassama. Dans le cas contraire, leur fédération sera tenue pour responsable et complice de tout préjudice qui pourrait lui arriver », a t-elle indiqué. Une bien mauvaise publicité pour l'Algérie et Djamel Belmadi qui n'arrivent décidément pas à convaincre le grand public du bien-fondé de leurs accusations.