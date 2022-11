De Bruyne homme du match, c'est Malaise TV

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

La Belgique a commencé le Mondial par une victoire 1-0, et c’est bien l’essentiel pour les Diables Rouges.

La formation de Roberto Martinez a été plus que secouée par le Canada, et jamais une équipe n’ayant eu autant de tirs et d’occasions nettes dans un match de Coupe n’a terminé sans le moindre but marqué depuis près de 50 ans. De gros regrets pour les Canadiens donc, et trois points importants pour la Belgique, très peu inspirée. A l’image d’un Kevin De Bruyne très maladroit, dans ses tirs et surtout dans ses passes, ce qui n’est pas son habitude. Le meneur de jeu de Manchester City a complètement manqué son match, et n’a pas compris comment il avait pu recevoir le trophée d’homme du match.

Courtois encore snobé

« Je ne pense vraiment pas avoir fait une belle rencontre. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce trophée. Surement à cause de mon nom. Tout le mérite revient au Canada », a livré humblement le milieu de terrain. Et de toute façon, s’il y a un joueur belge qui mérite le trophée, c’est plutôt un Thibaut Courtois encore infranchissable, et décisif sur le pénalty repoussé. Mais le gardien du Real Madrid est habitué à être mis de côté, comme lors de son coup de gueule poussé devant le récent classement du Ballon d’Or.