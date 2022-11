Cristiano Ronaldo recordman, le Portugal s’arrache face au Ghana

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Coupe du monde 2022

Stadium 974 (Doha)

Le Portugal bat le Ghana 3-2

Buts pour le Portugal : Ronaldo (65e), João Felix (78e), Rafael Leão (80e)

Buts pour le Ghana : A. Ayew (73e), Bukari (89e)

Le Portugal n’a pas manqué son entrée dans cette Coupe du monde 2022. Opposés au Ghana, les Portugais se sont imposés (3-2) au terme d’une prestation mitigée. Les hommes de Fernando Santos, après le but refusé à Ronaldo à la demi-heure de jeu, devaient attendre la deuxième période pour voir CR7 obtenir et conclure lui-même un penalty litigieux (1-0, 65e). L’ancien Marseillais André Ayew (1-1, 73e) pensait relancer le Ghana.

Mais à peine quelques minutes plus tard, João Felix (2-1, 78e) et Rafael Leão (3-1, 80e) donnaient un double avantage à leur sélection. Le but de la tête de Bukari (3-2, 89e) ne changera rien, le Portugal s’en sort dans la douleur, notamment grâce à un Ronaldo en larmes pendant l’hymne portugais, et qui devient le premier joueur de l’histoire à marquer lors de cinq éditions du Mondial.

Au classement du groupe H, le Portugal prend seul la tête devant l'Uruguay et la Corée du Sud qui avaient fait match nul (0-0) plus tôt ce jeudi.