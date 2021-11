Cristiano Ronaldo furieux, le Portugal a été volé

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Un but de la Serbie à la 90e minute a privé le Portugal de son ticket direct pour le Mondial 2022 au Qatar. Cristiano Ronaldo était fou de rage, il estime que son pays a été volé.

Le Portugal est sous le choc ce lundi après le scénario cruel du dernier match qualificatif pour le Mondial 2022. Après avoir rapidement ouvert le score face à la Serbie, la formation entraînée par Fernando Santos s’est inclinée après un but signé de l’attaquant de Fulham, Aleksandar Mitrovic, à la dernière minute. Un but qui a qualifié la formation serbe, mais oblige le Portugal à passer par les barrages avec le risque pour ce pays de rater la prochaine Coupe du Monde, ce qui serait un vrai drame national dans un pays où la passion pour le football est démesurée. Sur la pelouse du stade de la Lisbonne, il y avait de la tristesse et de la désolation, mais aussi et surtout de la colère, celle de Cristiano Ronaldo. CR7 était fou de rage, et pas contre son coach et ses coéquipiers, mais contre ce qu’il estime être un vrai scandale. En effet, la star du Portugal et de Manchester United n’a pas oublié qu’en mars dernier, il avait marqué un but parfaitement valable à la toute fin du match en Serbie, le ballon ayant clairement franchi la ligne, mais que l’arbitre avait refusé cette réalisation. A l’époque, Cristiano Ronaldo avait explosé de colère, jetant même son brassard de capitaine au sol tellement il avait été scandalisé par l’arbitre. Huit mois plus tard, CR7 n’a pas oublié, d’autant moins que ce but aurait donné les trois points aux joueurs portugais, et que la qualification pour le Qatar aurait été dans la poche.

Le Portugal ira au Mondial, Santos est certain à 100%

Après la rencontre, Fernando Santos a reconnu que la star de Manchester United était écœurée de voir que le Portugal est en danger suite à cette grossière erreur de l’arbitre en Serbie et que cela explication son attitude très énervée sur la pelouse après le coup de sifflet final. « Cristiano disait aux autres joueurs que l’arbitre n’avait pas validé son but en Serbie et ça le rendait fou. Il n’avait rien à reprocher à ses coéquipiers, a expliqué le sélectionneur national portugais, qui est cependant persuadé que son équipe se qualifiera pour la Coupe du Monde 2022 lors des barrages. Nous devons présenter des excuses au peuple portugais, mais nous sommes aussi tristes. Mais mon équipe sera au Qatar, c’est garanti. Je n’ai jamais joué un barrage avec le Portugal, mais cette équipe l’a déjà fait trois fois et s’est qualifiée à chaque fois. Ce sera encore encore le cas. » Pour mémoire, Fernando Santos avait qualifié la Grèce pour le Mondial 2014 en passant aussi par les barrages.