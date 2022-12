CdM : TF1 zappe un but et accuse la FIFA

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Auteur d’un énorme bide devant la France entière à l’occasion du dernier match de poules de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2022 face à la Tunisie mercredi (0-1), TF1 estime avoir été dans son droit de couper à la fin du match.

Mercredi soir, la première chaîne de France a fait un énorme bad-buzz sur les réseaux sociaux. En même temps, TF1 a pris la décision de rendre l’antenne à la fin du match Tunisie-France, avant que l’arbitre n'annule, avec l’aide tardive de la VAR, le but de Griezmann pour un hors-jeu. Un bug inacceptable pour François Pellissier, qui sait que beIN Sports, l’autre diffuseur du Mondial 2022 en France, n’a pas commis cette grossière erreur à l’antenne. C’est donc pour soigner son image que la chaîne TF1 a décidé d’écrire à la FIFA, se disant elle aussi victime de l’erreur d’arbitrage.

« On est, nous aussi, victime d'une erreur d'arbitrage »

« On est face à une erreur de l'arbitre de la FIFA qui a fait appel à la VAR alors qu'il n'en avait pas le droit selon le règlement. On voit très bien sur le plan large du signal international qu'on a revu ensuite qu'il y a le but de Griezmann que l'arbitre valide. Il siffle une première fois pour la remise en jeu par un Tunisien et derrière, de nouveau trois fois pour signifier la fin du match. On voit alors, sur le plan large, clairement des Tunisiens s'asseoir par terre, des cameramen de la FIFA rentrer sur le terrain. Même le speaker du stade intervient, on l'entend... Donc, Grégoire Margotton se retourne, normal le match est fini, et il y a la double image à l'écran avec le studio à Paris. C'est très pénalisant pour nous. Mais à cet instant, c'est trop tard, on a donné le top pour rendre l'antenne. La régie finale à Paris a pris la main. C'est compliqué d'arrêter la pub lancée, on ne sait pas si on revient pour une seconde ou pour rien. Tout va très vite alors… On a envoyé un courrier à la FIFA, car nous sommes très mécontents de la situation. C'est un préjudice pour le téléspectateur, un préjudice d'image pour nous. On est, nous aussi, victime d'une erreur d'arbitrage », a lancé le directeur général adjoint de TF1 sur L’Equipe.

Dans son courrier, le groupe TF1 s’est également plaint du temps additionnel à rallonge qui augmente la durée des matchs et réduit donc la marge de manœuvre de la chaîne par rapport à son programme. Malgré des contraintes, TF1 va désormais attendre la vraie fin des matchs pour la suite de cette Coupe du Monde, histoire de ne pas revivre un nouveau bad-buzz mondial…