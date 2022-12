CdM : Sterling cambriolé, il rentre en Angleterre

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

L'Angleterre a du faire sans Raheem Sterling contre le Sénégal. Le joueur a décidé de repartir en Angleterre pour s'assurer que les siens vont bien après un cambriolage à son domicile.

L’Angleterre a roulé sur le Sénégal ce dimanche soir, avec un succès 3-0 lui permettant de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Cette rencontre s’est disputée sans Raheem Sterling, l’ailier qui a longtemps brillé avec Manchester City évolue désormais à Chelsea. En toute logique, il habite désormais à Londres. Son domicile a été cambriolé dans la nuit de samedi à dimanche, affirme le Daily Telegraph dans la foulée du match. La fédération anglaise avait communiqué en expliquant que Sterling avait du quitter le rassemblement pour des raisons personnelles. Le cambriolage s’est donc déroulé pendant qu’il était au Qatar, et a beaucoup contrarié Sterling, qui a décidé de rentrer à la maison pour veiller sur le bien-être de sa famille dans cette épreuve.

Il a fait savoir à la fédération, son sélectionneur et ses coéquipiers qu’il était toujours très concerné par la Coupe du monde et le parcours de l’Angleterre, mais qu’il devait s’assurer que les siens allaient bien. Aucun timing pour un éventuel retour au Qatar n’a été donné, et Sterling a désormais un peu de temps pour se rassurer avant le prochain match, contre la France samedi prochain. Le joueur a toujours l’intention de repartir si les circonstances le permettent, mais il a tenu à faire comprendre que sa famille passait en premier, ce qui a été accepté sans broncher par la délégation anglaise.

« J’ai pu discuter avec lui ce dimanche matin et ensuite on a réglé ça avec les personnes de la logistique. Il s’occupe d’un problème familial. Il doit s’en occuper et nous verrons ensuite », a fait savoir Gareth Southgate, à propos d’un joueur parmi les plus utilisés par le sélectionneur depuis son arrivée à la tête des Three Lions.