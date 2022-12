CdM : Retour express de Neymar, la Corée peut trembler

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Dix jours après sa blessure à la cheville subie face à la Serbie, Neymar est enfin sur le chemin du retour avec le Brésil. Après avoir manqué les deux derniers matchs de poules pour se soigner, il a retrouvé l'entraînement collectif et peut envisager jouer le huitième de finale.

Un retour au bon moment pour Neymar. Blessé à la cheville droite lors du premier match du Brésil face à la Serbie jeudi dernier, le joueur du PSG était incertain pour la suite de la compétition. Les médias brésiliens n'ont eu de cesse de repousser la date de son retour tandis que le staff brésilien restait mystérieux sur son cas. Neymar a raté les matchs contre la Suisse et le Cameroun sans que des signes d'amélioration soient visibles avant ces rendez-vous. Le Brésil a su s'en sortir sans lui, finissant en tête du groupe. Mais, les matchs à élimination directe arrivent et sa présence serait bienvenue.

Neymar face à la Corée, c'est bien parti !

Ces derniers jours, les nouvelles pessimistes étaient légions avec un retour de Neymar annoncé pour les quarts de finale au mieux. Heureusement pour les supporters de la Seleçao, la meilleure réponse fut celle de Neymar. Une vidéo de la fédération brésilienne l'a montré en séance intensive et en contact avec le ballon. Cela va mieux pour la star du PSG, le journal l'Equipe ne peut que le confirmer.

Neymar était présent sur la pelouse du Grand Hamad Stadium avec ses coéquipiers brésiliens, ce samedi soir. Il est remis de son entorse à la cheville droite. https://t.co/yd8UPQ48lf pic.twitter.com/JJHyRk6Bg0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 3, 2022

Selon Hugo Guillemet, Neymar a participé à l'entraînement collectif de la Seleçao ce samedi soir. C'est une première en dix jours. Il a suivi le programme complet avec ses coéquipiers. « Le Parisien (30 ans) a participé à des exercices de jonglages, à des toros et même à une petite opposition durant laquelle il a marqué. Il a ensuite fait un exercice de frappes, sans trop forcer mais sans grosse gêne apparente », a précisé le journaliste. Totalement remis de sa blessure, il sera dans le groupe de Tite pour le match contre la Corée du Sud en huitièmes de finale, lundi soir. Le sélectionneur brésilien réfléchit même à le titulariser. A voir toutefois si cette dernière option est sensée alors que Neymar a un peu perdu le rythme et que le programme à suivre sera plus corsé pour le Brésil.