CdM : Neymar royal au Qatar, le Brésil sous le choc

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

De retour face à la Corée du Sud en huitième de finale, Neymar porte les espoirs du Brésil dans cette Coupe du monde 2022.

Dans son histoire avec la sélection brésilienne, Neymar n’a sans doute jamais été aussi bien accompagné en Seleção. Et pour cause, l’équipe du Brésil semble plus complète que jamais avec Vinicius, Raphinha, Richarlison ou encore Casemiro et Lucas Paqueta pour épauler le n°10 du Paris Saint-Germain. En interne, Neymar reste néanmoins le patron incontesté de la sélection. A en croire les informations du journal AS, l’ancienne star du FC Barcelone est toujours le leader du vestiaire et celui qui fait la loi en interne. Au-delà de son charisme, Neymar est tout simplement irréprochable depuis le début de la Coupe du monde selon le journal madrilène, qui évoque un joueur très professionnel et qui a enfin atteint l’âge de la maturité après de multiples déboires dues à sa jeunesse et son insouciance. Sa détermination et son état d’esprit après sa blessure contre la Serbie ont surpris en interne, où les Brésiliens ne pensaient pas Neymar capable de revenir si vite.

Neymar leader incontesté du Brésil au Mondial

Alors qu’il a été souvent critiqué, parfois à juste titre au Paris Saint-Germain, Neymar, qui avait réalisé un excellent début de saison au PSG, confirme avec le Brésil son renouveau. Autre homme fort du Brésil offensivement depuis le début de la compétition, Vinicius s’est montré très élogieux sur son coéquipier. « Jouer avec lui, c'est accomplir un rêve. J'ai suivi toute sa carrière. Il a toujours été mon idole absolue, j'ai toujours voulu jouer avec lui. Avec le temps, c'est devenu un ami et même un frère qui me donne beaucoup de conseils. A chaque match, avant le coup d'envoi, il m'enlève toute la pression, idem pour Raphinha, Paqueta, Richarlison, aux plus jeunes. Il assume tout. Il sait aussi qu'il peut compter sur nous. Vivre avec lui est un rêve que tout le monde ne peut pas faire. C'est notre meilleur joueur, l'idole de la plupart d'entre nous » a lancé l’attaquant du Real Madrid, confirmant ainsi que même s’il est très bien accompagné, Neymar reste le leader absolu du Brésil à la Coupe du monde. Un statut que l’attaquant du PSG va de nouveau assumer vendredi à 16 heures pour le choc contre la Croatie en quart de finale.