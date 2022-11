CdM : Messi rentre à Paris humilié, il en rêve

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

C'est le grand jour pour Lionel Messi et l'Argentine, qui lancent leur Coupe du monde. Avec le soutien énorme de tout un peuple. Mais un proche du joueur du PSG lui souhaite un terrible fiasco.

L’Argentine est l’autre outsider de la Coupe du monde à faire ses débuts en Coupe du monde ce mardi. Il ne faudra pas être en retard puisque le match a lieu à 11h00. La mise en jambes face à l’Arabie Saoudite ne fait pas forcément trembler un pays qui ne vit que pour son « Albiceleste » et rêve de voir Lionel Messi rejoindre le Dieu Diego Maradona en remportant enfin une Coupe du monde. Il en était passé tout proche en 2014, échouant en finale face à l’Allemagne. Désormais, le numéro 30 du PSG livre sa dernière sortie sur la scène internationale et ne s’en est pas caché. « Je me sens très bien physiquement. Je suis arrivé ici en très bonne forme physique et mentale. C'est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous : gagner la Coupe du monde. C'est ma dernière Coupe du monde », a confirmé le prodige argentin.

Un homme qui a beaucoup compté pour Messi

Si tout le peuple sera derrière lui pour ce Mondial, il y a toutefois une voix discordante qui s’est fait connaître chez un homme qui a énormément compté pour Lionel Messi. Diego Schwarzstein est le médecin qui a pris soin du natif de Rosario dans ses jeunes années et s’est occupé de son problème de croissance pendant l'adolescence. L’endocrinologue a accompagné pendant longtemps le septuple Ballon d’Or, et il reste une personne qui compte aux yeux de La Pulga. Mais pour ce rendez-vous au Qatar, Diego Schwarzstein ne souhaite pas la réussite à un homme qu’il adore pourtant par-dessus tout. « En tant que fan de football, j’adorerais que l’Argentine soit championne. Mais en tant que citoyen, en tant qu’être humain, je voudrais qu’ils perdent leurs trois matchs et qu’ils rentrent à la maison au premier tour. Pourquoi ? Je suis convaincu que ce gouvernement populiste obscène que nous avons utilisera chaque victoire de l’Argentine pour masquer les problèmes. Ils pourraient annoncer la dévaluation de la monnaie le jour d’un match que personne ne s’en rendrait compte. J’ai vécu de nombreuses crises dans ce pays, mais celle-ci est la pire. Selon les chiffres du gouvernement, même ceux qui ont un travail, sont des pauvres », a livré le médecin qui commente bien évidemment la terrible crise qui sévit en Argentin, où l’inflation approche les 7 % par mois en ce qui concerne les prix des produits de première nécessité. Et à la fin de l'année, le chiffre final de l'inflation en 2022 pourrait approcher les 100 %... Si Lionel Messi n’y est bien évidemment pour rien, sa victoire pourrait servir de cache-misère pour les politiques en place selon son ancien médecin.