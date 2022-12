L’arbitre de France - Argentine désigné

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

La FIFA a annoncé le nom de l’arbitre qui dirigera les débats ce dimanche à Lusail, pour la finale de la Coupe du monde. C’est le Polonais Szymon Marciniak qui a été désigné pour arbitrer cette rencontre. Si personne ne doute de son intégrité, les suiveurs français ont déjà souligné qu’il était étrange qu’un arbitre provenant d’un pays éliminé par l’un des deux finalistes, soit désigné. Il n’en reste pas moins que Szymon Marciniak est un officiel respecté en Europe, et habitué des grandes affiches. Il a déjà arbitré le match entre l'Argentine et l'Australie, en 1/8e de finale de cette Coupe du monde, et la France contre le Danemark.