CdM : Mbappé et Paredes se détestent, la guerre est déclarée

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, les fans de football auront les yeux rivés sur la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine. Un match qui sera spécial pour certains joueurs liés au PSG.

L'équipe de France pourrait glaner sa troisième étoile ce dimanche en cas de succès face à l'Argentine en Coupe du monde. Les champions du monde en titre n'auront pas la tâche facile contre un adversaire accrocheur et qui sera soutenu par la grande majorité du stade. Cette rencontre très attendue a en plus de beaux duels à livrer. On peut citer celui entre Leo Messi et Kylian Mbappé mais aussi celui entre Leandro Paredes et... Kylian Mbappé. En effet, les deux hommes, qui se sont côtoyés au PSG, n'entretiennent pas les meilleurs rapports au monde. Et quand on sait que l'Argentine préparerait un plan anti-Mbappé, ça pourrait faire quelques étincelles. Ces dernières heures, L'Equipe nous donne plus de détails concernant la relation froide qui existe entre Paredes et Mbappé.

Mbappé et Paredes, ça ne passe pas

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022

Les deux joueurs ont vécu de longs moments ensemble à Paris. Mais l'arrivée de Leo Messi au PSG a changé pas mal de choses. L'Equipe indique que Paredes est un très proche du clan de la Pulga. Et que cette proximité, liée à quelques privilèges accordés aux Sud-Américains, ont agacé Mbappé plus d'une fois. Pareil pour l'absence de Leandro Paredes au lendemain du Ballon d'Or en 2021. Le média français précise cependant que Leo Messi se refuse de participer à ces prises de bec sans intérêt pour lui. Mais la réalité décrite par L'Equipe, c'est que Paredes et Mbappé ne s'aiment pas. Ce dimanche lors de France-Argentine, leurs retrouvailles pourraient être électriques. Déjà, lors de PSG-Juve en Ligue des champions, le milieu argentin avait eu une altercation avec Sergio Ramos, que l'on sait proche de Mbappé. Même chose lors d'un entrainement quelques mois plus tôt avec Achraf Hakimi, également ami avec le champion du monde français. Voilà de donner encore un peu plus de piquant à une finale de Coupe du monde qui sera forcément historique peu importe le résultat.