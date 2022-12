CdM : Martinez, son geste obscène était contre la France !

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Le geste d'Emiliano Martinez après sa récompense reçue a choqué au Qatar. Le gardien de l'Argentine a tenté de limiter la casse en l'expliquant.

Emiliano Martinez, gardien de but et véritable héros de l’Argentine après ses performances dans les séances contre les Pays-Bas et la France, est passé du statut de joueur de milieu de tableau de Premier League à celui de véritable idole d’un peuple. Le dernier rempart, qui évolue à Aston Villa, a effectué une parade décisive devant Kolo Muani à la toute fin de la prolongation, et a ensuite été le cauchemar des tireurs français pendant la séance des tirs au but. Il en a été récompensé avec le titre de meilleur gardien de la Coupe du monde, et lors de cette récompense, devant les officiels qataris, il a mis le « gant en or » devant son sexe avec une grimace sans équivoque. Même si la joie débordante peut provoquer quelques débordements, ce geste était bien prémédité et il a une explication.

Les Français trop arrogants

L’intéressé l’a confié à la radio argentine La Red. Alors que ce geste a tout de même beaucoup choqué et a été vu comme un manque de respect et un manque d'humilité criant, l’Argentin a assuré que cela visait simplement les supporters français. « Je l’ai fait car les fans français m’ont hué. L’arrogance ne marche pas avec moi. Je viens d’une famille très humble, j’ai tout quitté pour venir jouer en Angleterre. Je ne pouvais pas rêver d’une plus belle Coupe du monde » a expliqué Dibu Martinez, longtemps resté dans l’ombre lors de son passage de huit ans à Arsenal, avec seulement 39 matchs joués pour les Gunners. Mais désormais, l’Argentin de 30 ans est installé à Aston Villa, et surtout dans le coeur de ses compatriotes avec sa capacité à s’imposer lors des séries de tirs au but qui ont permis, à deux reprises, à l’Albiceleste d’éviter de prendre la porte dans ce Mondial.